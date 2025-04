La7, Amarsi un pò-istruzioni per l'uso in viaggio a Malta Roma, 4 apr. - Da domenica 6 aprile i racconti del benessere di Massimiliano Rosolino e Samanta Togni avranno una nuovo sfondo paesaggistico...per ben 4 settimane i due conduttori ci porteranno alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni di Malta, questa accogliente isola nel cuore del Mediterraneo, guidati e supportati nella costruzione del loro itinerario da Visit Malta. Il viaggio è uno degli elementi cardine del benessere. Viaggiare per ritrovarsi, per staccare la spina, per vivere nuove avventure ma il viaggio è solo uno degli argomenti che tratteremo in queste puntate. Oltre a Malta e al racconto della sua Capitale Valletta che interesserà questa prima puntata, ci sono altre novità degne di nota. Sempre a proposito di Viaggi, da questa domenica e per ben 12 appuntamenti in collaborazione con il Gal Valle del Belice vi porteremo alla scoperta della Valle del Belice, nella Sicilia Occidentale, tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento, con le sue tradizioni rurali, le eccellenze gastronomiche, il patrimonio artistico e culturale e le bellezze naturalistiche. La Cartolina di questa puntata sarà dedicata al racconto del cicloturismo alla scoperta del Parco Archeologico di Selinunte e della città di Castelvetrano. Continuando a parlare di benessere e del prendersi cura di sè, un nuovo spazio sarà dedicato al benessere del sorriso e lo faremo insieme al Dott. Lorenzo Felici. Non mancherà, poi, la rubrica dedicata alla cura dei capelli con un esperto hair stylist. Parleremo anche di allergie stagionali e di come alleviarne i sintomi con la floriterapia mentre il focus sulla longevità interesserà la cultura della sana e corretta alimentazione. Amarsi un po'- Istruzioni per l'uso, in onda tutte le domeniche alle ore 10.10 su La7, è prodotto dalla Me Production di Roma di Elio Bonsignore in collaborazione con Cairo Rcs Media, scritto da Veronica Moccia e Giancarlo Anzalone, diretto da Matteo Ricca.