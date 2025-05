La vittoria di Salis a Genova: "Campo progressista unito vince" Genova, 27 mag. (askanews) - "Credo che Genova in questa campagna elettorale abbia dimostrato come la destra sia legittimata solo dalla non unione del campo progressista perché quando il campo progressista si unisce e si mettono a confronto due classi dirigenti, quella della destra e quella del campo progressista, non c'è paragone". Lo ha detto la neo sindaca di Genova Silvia Salis valutando l'impatto nazionale della sua vittoria. "Il campo progressista non solo unito è più forte ma al suo interno ha delle competenze politiche che questa destra sia a Genova che in Italia non ha. Credo che lo sia visto anche nella differenza di toni in campagna elettorale tra quello che è successo nel campo progressista e il livello degli attacchi a destra", ha aggiunto. "E' la dimostrazione - ha concluso la neo sindaca - che quando la destra si trova davanti il campo progressista unito perde l'unico argomento che ha che sono le divisioni del campo progressista e poi quando si scende sul terreno dello scontro vero politico c'è una differenza abissale".