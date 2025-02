La veglia a Cutro in ricordo della strage di due anni fa Cutro, 26 feb. (askanews) - Una veglia notturna sulla spiaggia di Cutro per ricordare le 94 vittime del naufragio di due anni fa, il 26 febbraio del 2023. Al buio, così come era buio quando la barca affondò a pochi metri dalle rive calabresi, sopravvissuti e parenti delle vittime hanno ricordato i morti, fra cui 35 minorenni, con le loro foto e alcuni oggetti scampati all'acqua e candele. Fra i partecipanti anche la segretaria del Pd Elly Schlein. Una strage che si è portata dietro una lugna scia di polemiche per la gestione e il ritardo dei soccorsi, come racconta Assad, siriano, un sopravvissuto. "Ero con mio zio e mio fratello di 7 anni, quando c'è stato l'incidente sono riuscito a saltare in acqua con loro, siamo riusciti anche a tenere un pezzo di legno ma i soccorsi sono arrivati tardi - racconta - dopo un'oretta ho perso dalle mie mani mio fratello e siamo stati in acqua tre ore prima dell'arrivo dei soccorsi".