La tregua è in vigore: la festa nelle strade di Gaza Khan Yunis, 19 gen. (askanews) - La tregua a Gaza è ufficialmente in vigore. Dopo qualche momento di incertezza che ha causato qualche ora di ritardo, è arrivato l'annuncio del cessate il fuoco. I palestinesi si sono riversati in strada per festeggiare come mostrano queste immagini che arrivano da Khan Yunis a Al-Zawayda.