"La storia è dipinta dai vincitori": Kent Monkman al DAM di Denver Denver, 18 giu. (askanews) - "Kent Monkman: History is Painted by the Victors", è la prima grande mostra negli Stati Uniti dedicata al celebre artista Kent Monkman (Fisher River Cree Nation, nato nel 1965) ospitata dall'Art Museum di Denver (DAM), tra i musei consigliati da Brand USA e Visit Denver. La mostra è visitabile sino al 17 agosto 2025 nella Anschutz Gallery del museo, al secondo piano dell'Hamilton Building, ed è inclusa nel biglietto d'ingresso generale. Con base a New York e Toronto, in Canada, Monkman è noto per i suoi interventi provocatori sulla storia dell'arte dell'Europa occidentale e americana. Attraverso la sua pittura, Monkman promuove la comprensione delle esperienze vissute dai nativi oggi, affrontando al contempo le ingiustizie coloniali. Con 41 opere monumentali, "History is Painted by the Victors" ovvero "La storia è dipinta dai vincitori" attinge dall'ampia collezione di opere di Monkman del DAM, accanto a quelle di nuova creazione e prestiti provenienti da altre istituzioni e collezioni private. Queste opere esplorano l'uso che Kent Monkman fa della pittura storica come genere contemporaneo per evidenziare temi rilevanti come il cambiamento climatico e la tutela ambientale, l'impatto delle politiche governative sulle comunità storicamente emarginate, il trauma generazionale e la visibilità e l'orgoglio delle comunità Two-Spirit e di altre comunità queer. Esplora diversi momenti chiave della carriera di Monkman, tra cui la nascita del suo alter ego provocatorio che egli spesso colloca nei suoi canonici paesaggi.