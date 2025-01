La Starship esplode, la spettacolare cascata di detriti Milano, 17 gen. (askanews) - "Il successo è incerto, ma l'intrattenimento è garantito!". Ha commentato così, con ironia, Elon Musk il fallimento del lancio di Starship postando su X uno dei tanti video diffusi sui social dell'esplosione della navicella di Space X al largo di Turks e Caicos, Bahamas, che ha prodotto una spettacolare cascata di detriti nel cielo. Nel test in volo condotto nella notte, nella capsula della nave Starship della SpaceX si è sviluppato un incendio che ha portato alla distruzione del veicolo. Ma per l'azienda spaziale di Musk, nonostante tutto, non si tratta di un fallimento totale: circa sette minuti dopo il decollo, il booster Super Heavy ha decelerato da velocità supersoniche prima di scivolare con grazia tra le braccia in attesa della torre di lancio, scatenando un'esplosione di applausi da parte dei team di controllo a terra. Una parte del test è riuscita. Da sistemare il resto prima di poter pensare di riportare l'uomo sulla Luna con Starship.