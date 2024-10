La spiaggia deserta e i palazzi in fumo, le immagini del raid a Tiro Milano, 23 ott. (askanews) - La spiaggia deserta, il silenzio e all'improvviso le esplosioni. Un video girato a Tiro, una città costiera nel sud del Libano, mostra il momento di un attacco aereo israeliano. Secondo i funzionari locali, i residenti di questa città sono fuggiti in preda al panico dopo la richiesta dell'esercito israeliano di evacuare alcuni quartieri in preparazione di un'operazione militare.