La Spd approva accordo di coalizione e apre la strada al governo Merz Roma, 30 apr. (askanews) - Il partito socialdemocratico tedesco ha approvato l'accordo con l'Unione conservatrice CDU/CSU del futuro cancelliere Friedrich Merz. L'annuncio apre la strada all'insediamento del governo di coalizione di Merz martedì 6 maggio, con il co-presidente della SPD Lars Klingbeil che diventerà ministro delle Finanze e vice-cancelliere. "E su proposta mia e di Saskia Esken, il comitato esecutivo ha oggi incaricato Lars Klingbeil di assumere il ruolo di vice cancelliere e di entrare nel nuovo governo come ministro federale delle Finanze. Gli è stato inoltre conferito all'unanimità l'incarico di formare questa squadra di governo nei prossimi giorni, fino al 5 maggio", ha sottolineato il segretario della SPD, Matthias Miersch. Sono stati l'84,6% degli iscritti ad approvare l'accordo di coalizione con l'Unione Cdu-Csu. "Sì, c'è scetticismo e ci sono ancora domande senza risposta. Dimostreremo, attraverso l'azione del governo, che questo scetticismo può essere superato, e anche coloro che ora hanno votato 'no' capiranno alla fine che valeva la pena unirsi a questo governo e lottare per i valori socialdemocratici fondamentali", ha sottolineato Miersch.