La SpaceX rientra sulla terra: Williams e Wilmore finalmente a casa Johnson Space Centre (Texas), 18 mar. (askanews) - La permanenza di una settimana tra le stelle sì è trasfomata in una delle missioni spaziali più lunghe della storia. Sono finalmente tornati sulla terra, dopo oltre nove mesi, gli astronauti statunitensi Suni Williams e Barry "Butch" Wilmore. A riportali a casa la capsula Crew Dragon di SpaceX di proprietà di Elon Musk, con a bordo anche il loro collega della Nasa, Nick Hague, e il cosmonauta di Roscosmos, Aleksandr Gorbunov che li hanno recuperati sulla Stazione spaziale internazionale (ISS). L'ammaraggio è avvenuto con successo al largo della costa della Florida. Il viaggio di rientro è durato 17 ore. "L'equipaggio sta andando alla grande. Trascorreranno un po' di tempo sulla nave di recupero per farsi controllare, per assicurarsi che siano sani e pronti a partire. E poi alla fine torneranno a Houston." ha spiegato Steve Stich, responsabile del programma della NASA dicendo che è andato tutto bene e che la Dragon ha funzionato alla perfezione. Williams e Wilmore erano rimasti bloccati sulla ISS a causa di problemi tecnici alla Starliner, la navetta con la quale erano arrivati sulla Stazione spaziale il 6 giugno 2024.