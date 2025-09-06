La smart home di Samsung, la parola d'ordine è interazione Berlino, 6 set. (askanews) -Dalle lavatrici che riconoscono i vestiti alle tv sempre più definite e in contatto con l'utente. Samsung ha portato a Ifa 2025, la fiera tech di Berlino, la sua smart home del futuro dove la parola d'ordine è interazione. Ma perché l'esperienza sia più naturale un domani questa interazione sarà soprattutto vocale: non sarà più necessario impazzire dietro alle istruzioni o ai display, per quanto sempre più semplificati. Con un semplice comando vocale sarà possibile interagire con gli elettrodomestici, dal frigo alla lavatrice fino al televisore. La lavatrice Bespoke AI non solo risponde a richieste vocali quali aprire l'oblò o scegliere il programma più veloce. Da sola, grazie alle funzionalità AI, riesce a riconoscere i tessuti e il grado di sporco dei vestiti e in base a questo azionerà il programma più adatto, con beneficio per l'usura degli indumenti e notevole risparmio energetico. Lo stesso discorso vale per i frigoriferi e il cibo stipato all'interno. Ma passando ai televisori, il nuovo step per Samsung è anche qui l'interazione fra uomo e macchina. Con Vision Ai Companion la macchina è dotata di diverse intelligenze artificiali che trasformano la tv in un interlocutore cui chiedere durante la proiezione qualsiasi domanda, abbandonando il telefonino, per concentrarsi unicamente sul grande schermo. A proposito di interazione, il proiettore Premiere 5 può trasformare una scrivania o altre superfici in un touchscreen interattivo extralarge.