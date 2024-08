La sfida di Puigdemont, torna a Barcellona: "Siamo ancora qui" Barcellona, 8 ago. (askanews) - Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont è riapparso, dopo sette anni di esilio fuori dalla Spagna, giovedì a Barcellona, dove è intervenuto in una manifestazione organizzata vicino al Parlamento da Junts davanti a migliaia di sostenitori. Il Parlamento catalano è riunito per il dibattito di investitura del socialista Salvador Illa. "Nonostante i loro sforzi, nonostante abbiano voluto ferirci profondamente, nonostante abbiamo visto il loro volto repressivo, oggi siamo venuti qui per ricordare loro che siamo ancora qui! Siamo ancora qui! E siamo ancora qui perché non abbiamo possiamo arrenderci. Viva la Catalogna libera!", ha gridato Puigdemont durante il suo discorso dal palco tra gli applausi e la folla che ha inneggiato a "presidente, presidente!". Il leader indipendentista è tuttora sottoposto a un mandato d'arresto per il suo ruolo nel fallito tentativo di secessione del 2017.