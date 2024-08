La sfida di Gerusalemme al Meeting diventa un'opera teatrale Rimini, 19 ago. (askanews) - Un viaggio a Gerusalemme del drammaturgo Eric-Emmanuel Schmitt che da libro diventa spettacolo teatrale originale al Meeting di Rimini: "Chi sei tu? La sfida di Gerusalemme". "È una terra promessa - ha detto Schmitt - ma non si sa a chi sia promessa. Credo che sia estremamente importante poter rievocare la storia di questa città e pensarsi come cristiani, musulmani, ebrei ed atei in questa città e nella storia globale del mondo". Lo spettacolo, che unisce messa in scena e interventi musicali dal vivo, è interpretato da Ettore Bassi: "È come se fosse un libro di formazione - ha spiegato l'attore - perché nonostante l'autore sia un uomo grande, navigato e dotato di tutte le qualità e possibilità di essere importante, percorre un viaggio dove scopre una parte nuova di sé stesso. Emmanuel Schmidt ci porta in questo viaggio a Gerusalemme che lui ha fatto tempo fa da ateo e che gli fa scoprire un mondo che non avrebbe mai sospettato". Lo spettacolo è una co-produzione Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato e Centro Teatrale Bresciano ed è diretto da Otello Cenci. "Insieme - ha spiegato il regista - abbiamo accettato questa sfida non facile perché non è un testo drammaturgico. Quindi, ci stiamo industriando e lavorando insieme per trovare il linguaggio migliore per raccontare l'essenza di questo viaggio". Il debutto è fissato per il 20 agosto alle 21.30 al Teatro Galli di Rimini.