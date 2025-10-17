Venerdì 17 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Video
17 ott 2025
La sartoria Tirelli-Trappetti protagonista della "Valchiria" a Roma

La sartoria Tirelli-Trappetti protagonista della "Valchiria" a Roma

Roma, 16 ott. (askanews) - Dino Trappetti, a capo della storica sartoria Tirelli-Trappetti, racconta con il costumista Edoardo Russo la preparazione per i costumi delle Valchirie per l'inaugurazione della stagione di Santa Cecilia, eccezionalmente in forma scenica, diretta dal direttore musicale Daniel Harding per la regia di Vincent Huguet. Russo spiega: "Spero che quando entreranno tutte queste Valchirie in cima sembri come se arrivi una tempesta, come se fossero nuvole di temporale".

