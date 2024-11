La Russia approva legge che vieta di promuovere la "vita senza figli" Mosc, 20 nov. (askanews) - La Camera alta del parlamento russo ha definitivamente approvato una legge che vieta la promozione di uno stile di vita senza figli; già passata alla Duma, la camera bassa, il 12 novembre, ora ha avuto l'ok dai senatori. L'intento secondo il governo russo è contrastare il calo della natalità, precipitato dopo l'invasione dell'Ucraina, e impedire che si diffondano quelle che Mosca considera "idee occidentali pericolose". "La legge dovrebbe creare una vera difesa contro la propaganda di un'ideologia distruttiva, il legislatore, credo, è obbligato a fornire protezione sia per la società che per il cittadino", - dice Valentina Matviyenko, presidente del Consiglio della Federazione. "Il diritto a non avere figli - sostiene la funzionaria, rispondendo alle critiche - non viene violato". Nel concreto si vieta a qualsiasi persona, organizzazione o funzionario governativo di promuovere uno stile di vita "senza figli" o di incoraggiare le persone a non avere figli, sia in pubblico che online. Pena multe o la deportazione, se si è stanieri.