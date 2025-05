La Russa: terzo mandato? Non contrario in assoluto, serve riflessione Roma, 21 mag. (askanews) - Sul terzo mandato "non sono contrario in assoluto e nel caso specifico penso che una riflessione sia solo positiva". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di un evento a Palazzo Giustiniani, ha risposto a una domanda di un cronista. "La riflessione politica serve sempre. A maggior ragione serve quando all'interno della maggioranza e all'interno dell'opposizione ci sono perplessità sull'una e l'altra risposta", ha aggiunto.