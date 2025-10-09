Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
La Russa: "Su Gaza,Trump e Meloni 'complici' di pace"

Il presidente del Senato: "Notizia bellissima. Bisogna ringraziare chi si e' speso"