La Russa: schermaglie in maggioranza? Fanno male a chi le attua Roma, 30 nov. (askanews) - Quelle che ha vissuto la maggioranza in questi giorni sono "schermaglie che possono far male a chi le mette in atto". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando all'Hotel Marriot per l'assemblea nazionale di Noi moderati, in merito all'inciampo avvenuto in Senato sul dl fisco.