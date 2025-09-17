La Russa: sanzioni sì, ma non dimentichiamo cosa ha subito Israele Roma, 17 set. (askanews) - "Io credo che il Governo non si è tirato indietro nel dire che non sarebbe stato questo il modo che noi speravamo ci fosse nell'azione di Israele nella Striscia (di Gaza, ndr). Però ritengo che la domanda deve sempre essere messa in relazione a quello che Israele ha subito". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto a una domanda sul pacchetto di sanzioni commerciali proposto dalla Commissione europea contro Israele. "Per cui è giusto anche le sanzioni, io le approvo. Ma nello stesso tempo - ha aggiunto - non considero corretto dimenticare tutte le volte che questa drammatica, drammaticissima vicenda, che coinvolge tanti innocenti, a Gaza, parte da una aggressione che... dobbiamo pensare cosa sarebbe successo anche in un'Italia molto meno reattiva di Israele, se improvvisamente in una fetta del nostro territorio fossero arrivati dei terroristi a uccidere quanti quante centinaia di persone e a catturarne altri e in più subito dopo qualcuno avesse detto voi non dovete esistere dal fiume al mare, non ci deve essere Israele, ma ci deve essere solo un altro Stato. Non giustifica gli eccessi, ma credo che non vada mai esaminata questa vicenda senza partire da questo presupposto", ha concluso La Russa.