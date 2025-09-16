La Russa riceve la giornalista Del Vecchio "cacciata" dalla Flotilla Roma, 16 set. (askanews) - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto a Palazzo Giustiniani Francesca Del Vecchio, la giornalista de "La Stampa" che è stata fatta sbarcare dagli attivisti impegnati nella missione internazionale "Global Sumud Flotilla", diretta verso Gaza per rompere l'assedio di Israele, perché - secondo gli organizzatori - avrebbe diffuso informazioni "sensibili". "L'ho incontrata, anche a nome del Senato, per esprimerle vicinanza e la mia solidarietà per quanto le è accaduto, cioé per essere stata allontanata mentre esercitava il suo diritto di raccontare quello che vedeva. Credo sia importante che il diritto dei giornalisti di poter liberamente esercitare la loro professione, senza mistificare, senza falsificare, sia garantito e credo che Francesca Del Vecchio, sia stata danneggiata senza alcuna colpa, per questo ho voluto mostrarle tutta la mia personale solidarietà", ha affermato La Russa.