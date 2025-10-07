Martedì 7 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
VideoLa Russa rende omaggio alla statua di Wojtyla: "Scritta ignobile"
7 ott 2025
La Russa rende omaggio alla statua di Wojtyla: "Scritta ignobile"

Il presidente del Senato: "Lui era contro tutte le dittature"