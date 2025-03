La Russa in Cina, vede presidente comitato dell'Assemblea del Popolo Pechino, 24 mar. (askanews) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa in visita a Pechino ha incontrato il Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Zhao Leji. Tra i temi affrontati durante l'incontro di un'ora definito "buono e cordiale", i rapporti tra Italia e Cina, tra Ue e Cina, la guerra in Ucraina e la vicenda mediorientale, secondo fonti italiane. "I rapporti tra l'Italia e la Cina affondano nella notte dei tempi. Le nostre sono civiltà così antiche senza le quali il mondo non avrebbe avuto lo sviluppo che nei secoli ha potuto avere, anzi nei millenni", ha dichiarato La Russa a margine dell'incontro. "Io sono sicuro - ha aggiunto - che nel cinquantesimo anniversario dei rapporti fra la Cina e l'Europa, l'Italia e la Cina sapranno essere costruttori di pace di progresso di coesione di amicizia, superando le difficoltà che ci possono essere nei rapporti internazionali per consolidare un tempo di pace e prosperità che auguro alla Cina come al mio Paese, come all'Italia. Vi aspetto in Italia", ha aggiunto. Il presidente del Senato dopo Zhao Leji, vedrà il Vice Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Han Zheng.