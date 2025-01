La Russa: Craxi non sarebbe dovuto morire in esilio Hammamet, 18 gen. (askanews) - "Sono qui, quindi non c'è bisogno di sottolineare" quanto sia importante ricordare la figura di Bettino Craxi. "Su un fatto siamo tutti d'accordo: che non sarebbe dovuto accadere che Craxi morisse in esilio e non potesse curarsi in Italia. Partiamo da questo". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando All'Istituto culturale internazionale di Hammamet "Dar Sebastian", per l'inaugurazione della mostra "Volti del Novecento" sulle opere litografiche dell'artista emiliano Nani Tedeschi, una delle iniziative della fondazione Bettino Craxi per la commemorazione del 25 anniversario della scomparsa dell' ex presidente del consiglio, avvenuta il 19 gennaio del 2000.