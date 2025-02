La Russa: c'è rischio università torni ad essere luogo di esclusione Roma, 27 feb. (askanews) - "C'è in questo periodo di nuovo, c'è già stato nella mia vita un periodo peggiore, un rischio serio, concreto, che l'università anzichè un luogo di confronto, di dibattito, di inclusione torni ad essere un luogo di esclusione, in cui alcuni, pochi, possano pretendere di zittire altri. E' un rischio concreto che va respinto decisamente". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo al convegno in Senato "Per un'università nuova in un'Italia migliore". "Ho visto la deriva che si era verificata negli anni Settanta quando situazioni molto più serie di queste avevano trasformato l'università in un luogo di chiusura anzichè di apertura, questo rischio sono certo non si ripeterà nella stessa forma e danno di allora", ha aggiunto il presidente del Senato. "Ma questo rischio in qualche modo esiste ed è bene stroncarlo dall'inizio - ha detto La Russa -. Il modo di farlo è il confronto, parlare, accettare che vi siano anche opinioni diverse purchè siano in buona fede, suffragate da considerazioni serie. Sono certo che questo sarà il faro del vostro incontro di oggi, così come lo è della ministra Bernini che sta dando al ministero la forza di remare nella direzione giusta".