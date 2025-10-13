La riconsegna dell'ostaggio Omri Miran all'esercito israeliano

Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in Toscana
VideoLa riconsegna dell'ostaggio Omri Miran all'esercito israeliano
13 ott 2025
Roma, 13 ott. (askanews) - Nelle immagini diffuse dall'esercito israeliano si vede Omri Miran, tra i 20 ostaggi liberati da Hamas, mentre viene riconsegnato all'esercito israeliano dalla Croce Rossa al confine tra Israele e Gaza. Miran, 48 anni, massaggiatore terapeutico israelo-ungherese, era stato rapito due anni fa dalla sua casa nel kibbutz Nahal Oz davanti alla moglie Lichay Miran-Lavi e alle loro due figlie piccole. Era apparso in un video senza data diffuso da Hamas il 27 aprile 2024 in cui si diceva "prigioniero di Hamas da 202 giorni" e esortava la famiglia a fare pressione sul governo israeliano affinché raggiungesse un accordo per la pace. Era riapparso anche in un altro video di Hamas pubblicato il 23 aprile 2025.