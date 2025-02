La Regione Marche sbarca al Villaggio del Festival di Sanremo Sanremo, 12 feb. (askanews) - Uno spazio dedicato alla Regione Marche, dove per tutta la settimana del Festival si susseguiranno eventi promozionali della Regione: è stato inaugurato al Villaggio del Festival di Sanremo, con iniziative dedicate alla regione. Filo conduttore: il Carnevale, con le Marche che vantano tradizioni antiche e originali, da Offida a Fano. "Questo Villaggio - ha sottolineato Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche - rappresenta una città importante in una settimana conosciuta in tutto il mondo per le emozioni che riesce a trasmettere. Essere presenti a Sanremo e al Villaggio è per noi un grande onore e un grande orgoglio perché portiamo le nostre bellezze e la nostra storia e tradizione". Le Marche sono protagoniste a Sanremo anche con un Museo temporaneo delle tipiche osterie marchigiane del '900, simbolo di accoglienza e condivisione. "Far visitare ai nostri marchigiani questa meravigliosa kermesse del Festival - afferma Gino Sabatini Presidente di Camera Commercio Marche - ma far vedere anche ai turisti e curiosi quello che di bello il nostro territorio può mettere in atto". Ricco e serrato il programma di appuntamenti dedicati alle Marche: si comincia con la sfilata della Quintana ascolana e un momento musicale che unisce due recanatesi formidabili: Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli. "Questa è una grande occasione per i comuni delle Marche per portare le eccellenze e valorizzarle nella settimana più importante della cultura italiana", conclude Marco Fioravanti, Presidente Anci Marche.