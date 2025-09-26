Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
26 set 2025
La Regina dei balli di gruppo Cecilia Gayle torna con Pasito Patras

Roma, 26 set. (askanews) - Esce oggi, venerdì 26 settembre su tutte le piattaforme, il nuovo singolo e il video di Cecilia Gayle, Pasito Patras per New Music Group distribuzione Ada-music. Un ritorno della Regina dei balli latino americani, che unisce il calore latino a sonorità popolari come la fisarmonica, in un crossover tra culture, generazioni e stili. Un testo diretto che parla di rinascita, energia, movimento e ci invita tutti, nessuno escluso, a ballare. Il ballo è libertà di espressione ed incontro, è l'occasione per interagire con se stessi e con gli altri, per lasciarsi andare. Pasito Patras, ha una coreografia coinvolgente, ma semplice, alla portata di tutti e si candida a diventare l'anima delle feste. "Pasito Patras, nasce dal desiderio profondo di regalare ancora una volta un po' di spensieratezza, gioia e connessione umana: cose semplici, ma oggi più che mai, preziose. Il suo ritmo allegro e coinvolgente è frutto di un lavoro artistico e culturale realizzato col cuore. Un altro tassello del mio percorso artistico, cominciato con El Pam Pam e El Tipitipitero, ma con una nuova maturità e la consapevolezza che la musica, in un momento così complicato, possa ricaricarci restituendoci un po' di serenità. Ecco perché vi invito a ballare con me - conclude Cecilia Gayle - lasciandovi trasportare da questa energia positiva in questo viaggio che è molto più di un semplice ballo: è un'esperienza collettiva, è Pasito Patras. Vamos a bailar. con alma y corazòn!". Complice ancora una volta, Pippo Landro storico discografico italiano e vera colonna portante della discografia indipendente; un incontro fondamentale per l'artista costaricana, che ha fatto di lei un'icona assoluta per gli amanti della musica Latino-Americana e dei Balli di Gruppo. La sua musica piena di ritmo e allegria ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo con pezzi come El Pam e El Tipitipitero. Dopo quasi trent'anni sono ormai dei classici che non possono mancare negli eventi importanti come i Capodanni Rai, dove Cecilia spopola con la sua energia e, ne siamo certi, Pasito Patras lascerà il segno.