La prima costellazione privata italiana di picosatelliti al Ces Las Vegas, 8 gen. (askanews) - In scena al Ces di Las Vegas, l'evento tech organizzato da Cta, la prima costellazione privata italiana di satelliti (picosatelliti, cioè di massa inferiore a 1 kg), progettata dalla startup bresciana Apogeo Space. Guido Parissenti ne è l'amministratore delegato e cofondatore: "Apogeo Space è una società di telecomunicazioni che fornisce un servizio di connettività per dispositivi IoT che si trovano in qualsiasi punto del globo e non possono beneficiare di reti di telecomunicazioni tradizionali come la rete cellulare o il wifi. Noi realizziamo i nostri satelliti li lanciamo e li operiamo fornendo questo servizio. Al momento abbiamo 7 satelliti in orbita", ha spiegato. Le applicazioni possono andare dal monitoraggio ambientale a quello industriale, ad esempio la startup lavora con uno dei principali distributori di gas in Argentina, ma anche con aziende nel settore dell'agricoltura con grande piantagioni da monitorare.