La presidente maltese ricevuta a Roma da Gran Maestro Ordine di Malta Roma, 23 gen. (askanews) - La Presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, è stata ricevuta dal Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra' John Dunlap, presso il Palazzo Magistrale a Roma. La visita è la prima dalla elezione di Spiteri Debono a Presidente ad aprile 2024. Dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche, nel 1966, sono state 18 le visite di Presidenti della Repubblica e Gran Maestri e 6 quelle di Ministri e Gran Cancellieri. L'incontro - ha detto Dunlap - ha fornito l'occasione per ringraziare la Presidente per la visita e per rinnovare "le congratulazioni dell'Ordine per la sua recente elezione e i migliori auguri per il successo del suo mandato". La relazione tra Malta e l'Ordine di Malta risale al 1530, quando l'imperatore Carlo V concesse l'isola all'Ordine con l'approvazione di Papa Clemente VII. Da allora, nonostante gli eventi storici che hanno visto i Cavalieri lasciare l'isola nel 1798, i legami tra le due entità sono rimasti solidi e - ha commentato il Gran Maestro - "questa visita ne rappresenta un ulteriore segno tangibile". Spiteri Debono e Dunlap hanno affrontato temi d'interesse comune, tra i quali le attuali crisi geopolitiche e la promozione della pace. Entrambi hanno ribadito l'importanza del diritto internazionale e la necessità di sostenere i processi di riconciliazione e stabilizzazione nell'ambito del rispetto della libertà e dei diritti umani. Spiteri Debono ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dall'Ordine negli scenari più complessi e per le attività d'impatto sociale nella Repubblica di Malta, considerandolo un partner cruciale nella promozione di valori condivisi come la cooperazione, la solidarietà e la pace. Tra le iniziative umanitarie più rilevanti promosse dall'Ordine a Malta vi sono la distribuzione di pasti a pazienti oncologici, immigrati, senzatetto e persone sole, e il supporto a detenuti, anziani nelle case di riposo e senzatetto. L'Ordine di Malta organizza inoltre pellegrinaggi per i malati a Gozo, attività per anziani, orfani e giovani disabili. Gestisce inoltre un servizio navetta per accompagnare pazienti in sedia a rotelle in ospedale e una residenza per madri sole e bambini. A questo si aggiunge un servizio di unità cinofile da soccorso in casi di emergenza e di primo soccorso in occasione di eventi religiosi. Il Gran Magistero ha donato all'Associazione nazionale maltese una clinica mobile completamente attrezzata per fornire assistenza di primo soccorso ai migranti salvati al largo delle coste maltesi. Recentemente, l'Ambasciata dell'Ordine a Malta ha collaborato con l'ONG "Children Not Numbers" per offrire cure mediche a bambini gravemente malati provenienti da Gaza.