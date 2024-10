La premier Meloni in Libano col presidente del parlamento Nabih Berri Beirut, 19 ott. (askanews) - La premier italiana Georgia Meloni ha incontrato il presidente del parlamento libanese Nabih Berri a Beirut durante la sua visita in Libano. Al centro del colloquio la situazione mediorientale. I peacekeeper svolgono un ruolo chiave nella forza ONU nel Libano meridionale, che è stata attaccata da Israele."Se non temessi un conflitto regionale ancora più ampio non sarei in Libano. Non faccio mistero di essere molto preoccupata della situazione mediorientale. Per questo sono venuta a incontrare il primo ministro libanese e il presidente del Parlamento. Parlo molto spesso con Netanyauh e ho visto anche re Abdullah di Giordania", Ha detto Meloni di rientro dal Libano.