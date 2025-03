"La preghiera fa miracoli", il Papa apparirà per l'Angelus Roma, 22 mar. (askanews) - Grande emozione al Policlinico Gemelli di Roma fra i fedeli in preghiera davanti alla palazzina dove è ricoverato Papa Francesco; il Vaticano ha annunciato che domenica il Pontefice si affaccerà da un balcone dell'ospedale per salutare la folla, e sarà la sua prima apparizione pubblica dal momento del ricovero oltre un mese fa per una polmonite doppia. Speranza, quindi, e cautela: "Sono felice che si stia riprendendo anche se sappiamo che la situazione potrebbe cambiare, ma voglio essere positiva" dice Paola Camicia salutando le finestre del Papa. Ieri il Vaticano ha fatto sapere che si continuano a rilevare lievi miglioramenti nella condizione di Bergoglio che non usa più la ventilazione assistita notturna e continua le terapie ma ha difficoltà a parlare anche per gli alti flussi di ossigeno che gli vengono somministrati. In ogni caso l'Angelus di domenica, come nelle ultime settimane, sarà diffuso in forma scritta. "Anche soltanto vederlo è una bella cosa per me" dice Paola Camicia. "Fantastico che possa uscire perché ancora abbiamo bisogno delle sue parole" dice Ilka Carpio che è nata in Venezuela e vive in Toscana. La mattina vengo e saluto il Papa che è la sopra", aggiunge. "E' importante, ci sono state tante voci che lo davano per deceduto ma noi lo vogliamo vivo per tutta la comunità religiosa" dice Daniela Velardi di Catanzaro. "E' una notizia meravigliosa, le nostre preghiere fanno miracoli, sicuramente anche il lavoro dei medici ma la preghiera è miracolosa e tutto il mondo sta pregando per il nostro Papa Francesco perché è uno di noi" dice Daniela Grossi da Terracina.