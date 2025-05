La polizia messicana presenta i nuovi Tesla Cybertruck Milano, 30 mag. (askanews) - La tecnologia al servizio della sicurezza e della legalità. A Guadalajara, nello Stato messicano di Jalisco, i cittadini ammirano i nuovi Cybertruck Tesla e i droni che saranno utilizzati dalla polizia per pattugliare le strade. Auto futuristiche dalle linee spigolose con la scocca in acciaio inossidabile e vetri a prova di sfondamento, batterie super resistenti e un'accelerazione da 0 a 100 in 2,9 secondi. "Dobbiamo essere all'avanguardia con la migliore tecnologia disponibile sul pianeta, soprattutto in vista della Coppa del Mondo in programma l'anno prossimo", ha affermato il Segretario alla Sicurezza dello Stato di Jalisco, Juan Pablo Hernandez, durante la presentazione al pubblico dei nuovi veicoli di sicurezza. Che saranno anche equipaggiati di droni per inseguire un veicolo nel traffico.