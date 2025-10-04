Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Video
La Pimpa di Altan compie 50 anni e debutta nel musical
4 ott 2025
La Pimpa di Altan compie 50 anni e debutta nel musical

Con la regia di Enzo D'Alo', la cagnolina incontra Shakespeare