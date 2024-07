La pianista Giulia Mazzoni incanta con la sua musica al Vittoriale Gardone Riviera (Bs), 24 lug. (askanews) - Martedì sera al Vittoriale degli Italiani, storica dimora del poeta Gabriele d'Annunzio, si è tenuto un emozionante concerto di Giulia Mazzoni. La pianista e compositrice toscana ha trasportato il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni, grazie anche al suggestivo scenario dell'Anfiteatro affacciato sul Lago di Garda. La compositrice ha dedicato un brano al padrone di casa, "Love Your Dream", ispirato al celebre verso dannunziano "Ama il tuo sogno se pur ti tormenta". Accompagnata dallo YAS String Quintet, composto dai talentuosi archi dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ha eseguito una scaletta variegata, pensata per appassionati di tutte le età e gusti musicali. Oltre ai brani principali del suo repertorio e del suo ultimo album "Y.A.S. - Your Anima System" in versione inedita per pianoforte e quintetto d'archi, arricchiti da interventi elettronici e percussioni, la pianista ha infatti proposto tra gli altri brani una versione acustica di "Get Lucky" dei Daft Punk e un pezzo suonato con un pianoforte giocattolo, per ricordarci l'importanza del gioco e del divertimento. Una serata che ha dimostrato come il pianoforte sia uno strumento vivo e versatile, capace di dialogare con la modernità.