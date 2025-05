"La pace una priorità per il papa": l'auspicio dei fedeli in Vaticano Milano, 9 mag. (askanews) - Tra turisti, fedeli e sacerdoti piazza San Pietro è tutta un viavai all'indomani dell'elezione di Leone XIV. "Penso che per il nuovo papa abbiamo bisogno di molta più unità all'interno della Chiesa - ha detto l'americana Mary Change - E penso che il fatto che sia il primo papa americano sia molto emozionante e spero che gli italiani la pensino allo stesso modo." "Personalmente penso che siamo stati un po' viziati da Papa Francesco. Spero davvero che ora la pace sia davvero la priorità. È davvero la priorità", ha detto Federico Fierli italiano residente a Bruxelles. "La seconda cosa che spero davvero riguarda le migrazioni. Voglio dire, capire il fatto che siamo una società globale, un mondo davvero globale, e dobbiamo davvero tenere conto delle persone che si spostano per necessità, per guerre, per povertà e così via. E mi aspetto davvero che questa sia la priorità. Quindi, diciamo, che sia un Papa globale." "Speriamo che il nuovo papa ci porti finalmente la pace, soprattutto per il mio paese - ha detto la turista ucraina Ari - ma anche per tutto il popolo ucraino e per tutti i bambini che ora sono prigionieri in Russia. Quindi sì, questa è l'aspettativa principale, direi."