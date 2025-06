La nuova strategia di ALDI: sostegno a clienti e territori Milano, 13 giu. (askanews) - ALDI in Italia continua a guardare al futuro. La realtà multinazionale della Grande Distribuzione Organizzata, tra i più importanti operatori mondiali, ha presentato a Milano una nuova fase strategica di consolidamento e rafforzamento della sua presenza nel nostro paese. A 7 anni dalla prima apertura in Italia e dopo aver inaugurato quasi 200 punti vendita, ALDI vuol continuare quello che è un deciso percorso di crescita, come testimoniato dalle parole di Michael Gscheidlinger, Country Managing Director di ALDI Italia: "Abbiamo colto questo momento, questa opportunità, con un concetto nuovo, innovativo e completo che punta sulla qualità, sul valore, sulla convenienza e, ultimo ma non meno importante, sul made in Italy come cuore della nostra strategia. Ci stiamo concentrando su questi aspetti, ma vogliamo anche creare valore portando semplicità nella vita dei nostri clienti". Sin dal 2018, ALDI si è impegnata ad offrire ai clienti il meglio del Made in Italy all'insegna della convenienza del PREZZO ALDI, in sinergia con la costante valorizzazione dei collaboratori e il sostegno continuativo alla comunità locale, con una sempre crescente attenzione alla sostenibilità, che hanno rappresentato i driver principali della strategia di sviluppo dell'insegna. Questa modalità di azione continuerà e si rafforzerà ulteriormente, come celebrato anche dall'evento immersivo "ALDI da vicino" tenutasi a Milano. "Vogliamo rappresentare una nuova parte dei valori che già possediamo, ed è per questo che abbiamo scelto questa location fantastica, per offrirvi un'immersione totale a 360 gradi nei nostri valori, forse nell'assortimento completo, nella nostra ottima collaborazione con i fornitori, nel nostro concept di negozio con un'esperienza cliente davvero intuitiva". Un'offerta di qualità all'insegna della convenienza e l'obiettivo primario di essere vicini alle persone, alle risorse e ai territori offrendo sostegno concreto all'economia e all'occupazione locale. Un concetto racchiuso nel concetto del claim "Spendi Meno, Vivi Meglio" proprio dell'azienda, che punta con forza sull'attenzione verso le persone: "Ora abbiamo un grande obiettivo, ed è quello di creare valore. Vogliamo creare valore per i nostri clienti offrendo il miglior prezzo, quindi la migliore qualità, convenienza e senza dover scegliere troppo, portando così semplicità nella vita dei nostri clienti. Ma, d'altra parte, vogliamo anche creare valore per i nostri dipendenti." In questa nuova fase ALDI, dunque, vuole attestarsi come motore di supporto alla società, in grado di dare nuovo respiro alle piccole comunità e realtà del territorio e contribuire allo sviluppo. Inoltre, sarà fondamentale rispondere alle esigenze sempre più diversificate del consumatore moderno e delle nuove sfide del vivere.