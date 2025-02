La neosegretaria Cisl Fumarola: serve un patto della responsabilità Roma, 12 feb. (askanews) - A due giorni dalla ricorrenza del patto di San Valentino (il 14 febbraio 1984 il primo governo a guida socialista con Bettino Craxi presidente del Consiglio tagliò con un decreto legge la scala mobile per frenare un'inflazione a due cifre, ndr) la neosegretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha rilanciato la proposta di un accordo tra governo e parti sociali. "Noi proponiamo un patto della responsabilità, un patto che secondo noi serve al Paese per farlo crescere, per dare stabilità, nuova occupazione, realizzare una nuova politica dei redditi - ha detto a Roma poco dopo la sua elezione - richiamiamo l'accordo di San Valentino perché pensiamo che quella sia stata una stagione importante, quindi ci rivolgiamo a tutte le forze senza distinzioni, chiediamo che ognuna delle forze riformiste e responsabili possa valutare la nostra proposta e convergere sulle nostre proposte, e insieme cercare di migliorarle per dare risposte alle persone che rappresentiamo".