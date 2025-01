La neonata rapita a Cosenza è stata riportata dalla mamma tra gli applausi Milano, 22 gen. (askanews) - Poche ore da incubo, ma con lieto fine per i genitori di una neonata di un giorno che è stata rapita e ritrovata dalla polizia a Cosenza. Per il rapimento sono state fermate due persone, un uomo e una donna, che avevano prelevato la piccola all'interno della clinica Sacro Cuore, nel centro della città. Il sequestro è avvenuto intorno alle 18:30 di martedì 21 gennaio. La piccola era in una stanza della clinica insieme alla mamma, una casalinga di circa 27 anni. Nella stanza, secondo la ricostruzione della polizia, è entrata una donna con il volto parzialmente coperto da una mascherina che si è presentata come una puericultrice dicendo di dovere portare la bambina dal pediatra. Quindi ha preso la piccola e si è allontanata. La mamma e le nonne della piccola, non vedendola tornare, dopo un po' si sono allarmate ed hanno chiesto informazioni. È così che è stato scoperto il rapimento. Nel giro di poche ore la polizia ha rintracciato la neonata riportandola in clinica tra gli applausi della gente.