11 set 2025
La nave Life Support di Emergency salpa da Siracusa con la Sumud Flotilla

Siracusa, 11 settembre 2025 - La Life Support, la nave di Emergency, è in partenza dal porto di Siracusa insieme alla delegazione italiana della Global Sumud Flotilla. La nave di ricerca e soccorso dell'Ong fondata da Gino Strada sarà l'ultima a partire delle barche italiane dirette a Gaza. La flotta italiana si incontrerà poi con la delegazione internazionale, composta da tutte le barche partite dalla Spagna e dalla Tunisia e lungo la rotta anche con quelle partite dalla Grecia. La Life Support offrirà assistenza sanitaria ai partecipanti, garantirà assistenza per riparare attrezzature tecniche danneggiate e contribuirà al rifornimento di acqua e viveri alle barche della flotta, spiega la capomissione Anabel Montes Mier: "La Life Support seguirà la Global Sumud Flotilla come osservatore nella rotta verso Gaza, offrendo anche supporto medico e logistico alle barche della stessa Flotilla. Rimaniamo comunque disponibili a rispondere a barche in difficoltà nel Mediterraneo centrale e anche orientale". La Life Support è operativa da fine 2022 e ha soccorso oltre 3.000 persone con 36 missioni nel Mediterraneo . Per la Flotilla parte con un equipaggio di 29 persone: medici, infermieri, logisti, mediatori culturali, soccorritori e marittimi. Emergency è a Gaza da agosto 2024 con una clinica ad al-Qarara, nel governatorato di Khan Younis. Dall'apertura, a gennaio 2025, a fine luglio ha visitato oltre 20mila persone, oltre la metà erano minori.