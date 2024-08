La musica travolgente di Noemi infiamma Terrazza Mascagni Livorno, 26 ago. (askanews) - Voce potente e raffinata, con la sua musica travolgente Noemi ha conquistato la Terrazza Mascagni a Livorno. La cantante romana ha fatto cantare e ballare il numeroso pubblico presente per oltre due ore, con un'intensa scaletta che ha ripercorso tutti i suoi più grandi successi. L'evento sì è andato ad inserire nella serata del Mascagni Festival dedicata alla contaminazione pop. "Io credo che sia molto importante che si vadano ad incontrare generi differenti musicali - ha spiegato Noemi - io stessa nel mio repertorio spazio dal soul al pop al rock all'elettronica, ed è davvero molto bello che questa Terrazza ospiti concerti così apparentemente differenti tra loro". Noemi che crede fortemente nel potere comunicativo della musica ha eseguito le sue hit, ma ha anche raccontato della sua formazione classica e del suo amore per i grandi tra cui Mascagni a cui è dedicato il Festival. "Io ho iniziato a studiare pianoforte proprio attraverso i grandi compositori del passato - ha raccontato - da Beethoven a Debussy, fino proprio alle opere di Mascagni o Puccini. Quindi io penso che in qualche modo la musica sia stata sempre lo specchio dei suoi tempi, e tutti questi musicisti sono stati un po'; dei fotografi del tempo in cui vivevano, e questo bisogna tenerlo in considerazione quando andiamo ad ascoltare le loro opere".