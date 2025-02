La morte di Gene Hackman e della moglie ora considerate "sospette" Roma, 27 feb. (askanews) - Emergono dettagli sempre più inquietanti attorno alla morte della leggenda di Hollywood Gene Hackman, 95 anni, e della moglie Betsy Arakawa, 63, trovati senza vita nella loro casa di Santa Fe in New Mexico; adesso si parla di un decesso "sospetto", secondo un mandato di perquisizione dell'abitazione ottenuto dalla testata di spettacolo TMZ. La porta dell'abitazione era aperta, il corpo di Arakawa in un bagno presentava segni di decomposizione e attorno a lei c'erano dei medicinali. Il corpo di Gene Hackman invece era vicino alla cucina, a terra. Uno dei tre cani della coppia era morto in bagno, gli altri due ancora vivi. Secondo le prime notizie, lo sceriffo della contea Adan Mendoza aveva detto che non c'erano indizi che facessero pensare a una morte non naturale. La figlia di Hackman, Elizabeth Jean, aveva parlato invece dell'ipotesi di un avvelenamento da monossido di carbonio. Gene Hackman, due volte premio Oscar, e la pianista classica Betsy Arakawa erano sposati dal 1991 e da allora vivevano a Santa Fe.