La Mezzaluna Rossa: "la prova" dell'attacco agli operatori umanitari Roma, 5 apr. (askanews) - È emerso un video che mostrerebbe le forze israeliane aprire il fuoco su ambulanze chiaramente identificabili in un attacco in cui sono morti 15 medici e operatori umanitari a Gaza. Le immagini sono state rilasciate dalla Mezzaluna Rossa Palestinese, secondo cui provengono dal telefono di un operatore umanitario tra quelli uccisi insieme ad altri soccorritori: farebbe vedere i loro ultimi momenti sulle ambulanze con le luci di emergenza che lampeggiano mentre scoppiano pesanti spari. L'esercito israeliano ha dichiarato che i suoi soldati "non hanno attaccato a caso" nessuna ambulanza, insistendo sul fatto che hanno sparato contro "terroristi" che si avvicinavano a loro in "veicoli sospetti". Ma il video mostra le ambulanze che viaggiano con i fari e le luci di emergenza chiaramente lampeggianti. Un video di oltre sei minuti in cui a un certo punto si sentono le voci di due medici, uno che dice "il veicolo, il veicolo" e un altro che risponde: "Sembra un incidente". Pochi secondi dopo, scoppia una raffica di spari e lo schermo diventa nero. "Questa inconfutabile prova video infrange le menzogne inventate dall'occupazione sul 'movimento sospetto', dimostrando un sistematico attacco al personale umanitario e costituendo un omicidio premeditato secondo il diritto internazionale", si legge in una dichiarazione della Mezzaluna Rossa che chiede "giustizia internazionale".