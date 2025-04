La messa per ricordare il Papa nella Cattedrale di Buenos Aires Buenos Aires, 22 apr. (askanews) - I fedeli hanno partecipato alla prima messa in omaggio a Papa Francesco il 21 aprile nella Cattedrale di Buenos Aires dopo l'annuncio della sua morte da parte del Vaticano, avvenuta all'età di 88 anni. I fedeli entrano nella cattedrale all'alba e si inginocchiano per pregare brevemente. In tanti sono arrivati per pregare in una delle navate della chiesa, un edificio neoclassico con un portico di 12 colonne che ricorda un tempio greco. "L'Argentina ha avuto la fortuna di avere il primo papa latinoamericano. Non credo che accadrà di nuovo", dice chi arriva nella Cattedrale della capitale argentina dove Bergoglio era stato arcivescovo.