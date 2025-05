"La Meraviglia", le Beabaleari in concerto all'Angelo Mai a Roma Roma, 19 mag. (askanews) - Le Beabaleari, duo dream pop formato da Diana Tejera e Beatrice Tomassetti, hanno presentato ufficialmente venerdì 16 maggio all'Angelo Mai a Roma il loro nuovo disco "Nei sogni non si muore", pubblicato da Maqueta Records e distribuito da ADA Music. Un live senza fronzoli, che ha richiamato un pubblico numeroso e coinvolto, puntando su qualità delle canzoni e intensità della performance, con special guest Barbara Eramo. Le Beabaleari sono attive dal 2021. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Diana Tejera, cantautrice e produttrice con un passato nei Plastico (gruppo arrivato a Sanremo nel 2002), e Beatrice Tomassetti, autrice e musicista con esperienze nel teatro e nella produzione audiovisiva. Tante le partecipazioni nel nuovo album, tra cui Pier Cortese (voce in Archeologie plastiche), Chiara Civello (co-autrice e corista in Polpo di Fulmine), Pietro Casadei (co-produttore di diversi brani), Fernando Pantini, Ersilia Prosperi, Raffaele Trapasso, Giampaolo Scatozza e Max Baldassarre. La masterizzazione è stata affidata a Carmine Simeone, ai Forward Studios. Alcuni brani del disco, come Io non amo la fine, vedono la partecipazione di ospiti noti, in questo caso la cantante Angela Baraldi Nelle immagini un estratto dei brani live de "La Meraviglia" e "Come l'acqua sulla luna".