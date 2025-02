La liberazione dei detenuti palestinesi, accolti in trionfo a Ramallah Milano, 1 feb. (askanews) - I prigionieri palestinesi rilasciati dalla prigione israeliana di Ofer vengono accolti in trionfo da una grande folla nella città di Ramallah, in Cisgiordania occupata. 183 in tutto i detenuti rilasciati da Israele nel corso della giornata in cambio della restituzione di tre ostaggi liberati in precedenza da Gaza, come parte dell'accordo di tregua tra Israele e Hamas.