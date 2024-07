La lezione di Giorgio Armani: il lavoro vero porta lontano Milano, 11 mag. (askanews) - Giorgio Armani compie 90 anni e in occasione del suo compleanno riproponiamo il discorso che il celebre stilista ha fatto in occasione della consegna della laurea honoris causa in Global business management dell'Università Cattolica di Piacenza, sua città natale. "Molti pensavano che non ce l'avrei fatta. Ma grazie alla mia caparbietà, all'aver vinto la timidezza e al sostegno delle persone vicine sono riuscito ad andare avanti - ha detto emozionato una volta davanti al leggio col tocco in testa - il mio è stato un percorso lungo e complesso ma sono riuscito a superare i momenti difficili con l'impegno, la dedizione e il rigore. Valori che ho assimilato in famiglia e che raccomando a voi di seguire, per dare forma a ciò in cui si crede, ancora di più oggi che ci sono successi effimeri. Perché quello che richiede impegno, dura!. Con coraggio e fiducia ho sempre coltivato difendendola con fierezza la ma indipendenza, ascolto il parere degli altri ma sono io a prendere le decisioni". "Sono un creativo razionale - ha aggiunto Armani ricostruendo la storia della sua carriera - ma la spinta nasce sempre dalla passione e dal desiderio bruciante di realizzarla. Ogni idea è frutto di un innamoramento e questo lavoro che per me è la vita, è un atto continuo di amore, anche a voi raccomando di coltivare l'amore per ciò che fate con rispetto di chi vi è vicino. Ho parlato della mia storia pensando a voi studenti e vorrei con la mia storia essere un esempio e uno stimolo per ricordare a tutti che il lavoro vero porta lontano".