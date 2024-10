La Grecia commemora l'80° anniversario liberazione dai nazisti Atene, 12 ott. (askanews) - Atene commemora la sua liberazione 80 anni fa dall'occupazione nazista, un evento a lungo oscurato in Grecia a causa della successiva guerra civile. In tutta la Grecia, 250.000 persone morirono a causa della carestia durante l'occupazione nazista, tra cui circa 45.000 ad Atene e al Pireo, il principale porto della capitale nelle vicinanze. Oltre l'86 percento degli ebrei greci fu deportato per essere sterminato durante l'Olocausto. La Guardia presidenziale ha preso parte a una cerimonia commemorativa all'Acropoli di Atene.