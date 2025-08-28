La Giordania ha accolto 19 bambini malati di Gaza e le loro famiglie Roma, 28 ago. (askanews) - Un nuovo gruppo di bambini malati provenienti da Gaza è arrivato in Giordania per essere curato: sono in totale 19 piccoli pazienti e 62 familiari che li accompagnano. Nelle immagini diffuse dall'esercito giordano gli autobus che trasportano i bambini malati e i loro parenti al loro arrivo al valico di frontiera Re Hussein, tra Giordania e Cisgiordania. Dai mezzi alcuni piccoli scendono trasportati sulla barella o in sedia a rotelle. Ad accoglierli i soldati e i medici giordani.