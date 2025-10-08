Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crisi FranciaAssegno unico 2026Beatrice Venezi ScioperoAi Mode GoogleUcraina-Russia
Acquista il giornale
VideoLa fotografia di Jeff Wall alle Gallerie d'Italia a Torino
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. La fotografia di Jeff Wall alle Gallerie d'Italia a Torino

La fotografia di Jeff Wall alle Gallerie d'Italia a Torino

La mostra curata da David Campany sara' aperta fino al primo febbraio