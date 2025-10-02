"La Flotilla Global Sumud a 70 Miglia da Gaza: Israele Impone l'Alt e Minaccia Conseguenze"

Giovedì 2 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
2 ott 2025
Mai nessuno è arrivato così vicino. Mancano 70 miglia nautiche alla costa di Gaza quando alle 20.25 (19.25 ora italiana) arriva l’alt di Israele. Quasi un giorno di navigazione oltre il confine della zona rossa delineata da Israele a 150 miglia dalla Striscia dove la Flotilla – dopo una notte “insonne” in cui è alcune barche sono state avvicinate e sabotate da Israele – è stata “abbandonata” dalla fregata militare italiana Alpino, dalla nave spagnola Furor e dalla La Life Support di Emergency. “State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale, bloccheremo e confischeremo le vostre imbarcazioni e sarete ritenuti pienamente responsabili delle vostre azioni” è il messaggio che l’esercito israeliano ha trasmesso telefonicamente alle 44 barche della Global Sumud Flotilla, con oltre 500 attivisti da 44 paesi, poco prima dell’abbordaggio.

