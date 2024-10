La Florida si prepara all'arrivo dell'uragano Milton Tampa (Florida), 8 ott. (askanews) - Dopo Helene, la Florida si prepara anche all'arrivo dell'uragano Milton. Nelle immagini da Tampa, si vedono i residenti che raccolgono sacchi di sabbia da un centro di distribuzione per fronteggiare i venti mostruosi e i muri d'acqua annunciati dai servizi d'emergenza. Il National Hurricane Center lo ha definito "estremamente pericoloso", esortando la popolazione a rispettare gli ordini di evacuazione. L'uragano è passato a Nord della penisola messicana dello Yucatan, si è indebolito, passando dalla categoria 5 a 4, ma si prevede che rimarrà potente attraversando lo Stato. Il governatore Ron DeSantis ha elencato tutte le città e le contee in pericolo. "In pratica - ha detto - l'intera penisola della Florida è sottoposta a una sorta di sorveglianza o di allerta. Il tempo sta per scadere, ma oggi avete tempo per decidere di seguire gli ordini di evacuazione e fare ciò che è necessario per proteggere voi stessi e la vostra famiglia. Quindi, per favore, prestate attenzione e fatelo ora". Jane Castor, il sindaco di Tampa, area metropolitana di tre milioni di abitanti colpita duramente il mese scorso dall'uragano Helene, è stato schietto nella sua valutazione. "Helene è stato un campanello d'allarme. È una situazione letteralmente catastrofica", ha dichiarato. "Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione, morirete".